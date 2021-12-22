أدهم نابلسي: أفكر في قرار اعتزالي منذ بداياتي بالفن.. ومتفاجئ برد فعل الجمهور

علق المطرب أدهم نابلسي على قرار إعتزاله الفن وأكد انه يفكر به منذ أن دخل مجال الفن، ودائما يقول هذا للمقربين منه.

وتابع خلال لقاءه مع برنامج ET بالعربي:" كنت أجل قرار الاعتزال دائما حتى جاء اليوم الذي أستطعت أن افعله.. وأتمنى دائما ان أقر أصلح من أخطائي وأكون إنسان أفضل".

واشار: "بصراحة أنا متفاجئ برد فعل الجمهور على قراري وبشكرهم على دعمي وكلامهم الجميل، ويا رب تكونوا بخير وسعادة".

قال الفنان أدهم نابلسي ، إنه بدأ بالفعل في إزالة كليبات أغانيه من قناته على موقع يوتيوب، مؤكدا أنه تمكن من إزالة 10 أغان وفي طريقه لمحو الباقي.

وأوضح نابلسي في لقاء تلفزيوني له، مع قناة رؤيا، أنه خلال عدة أشهر سيتمكن من إزالة كل ما قدمه من قناته على موقع يوتيوب، لكن باقي المنصات ليست بيده، موضحا أنه يحضر للجمهور عودة أخرى له بصورة ستلقى إعجابهم.

وأشار أدهم نابلسي في تصريحاته إلى أنه لم يقل أن الفن حرام أو حلال، موضحا "أنا لا مفتي ولا شيخ"، لكنه يتحدث فيما يخصه بأنه لم يكن مرتاحا من قبل، وشعر بأنه لن يستطيع الاستكمال في هذا المجال.

وأكد أنه يسعى لإصلاح تفاصيل حياته، وتقييم نفسه بصورة مستمرة، وحرية الرأي تكفل لكل شخص حقه في رؤية الأمور بطريقته.

اعتزال أدهم نابلسي

أثار الفنان الأردني المعتزل حديثا أدهم نابلسي حالة من الجدل الواسع بسبب ما أعلنه عن حرمانية الفن وأن اعتزاله الغناء جاء من أجل إرضاء رب العالمين وهو الأمر الذى يعيد للاذهان عددا من النجوم الذين انتهجوا نفس نهج أدهم نابلسي منهم حلا شيحة والكويتية سعاد سليمان.

قرر أدهم نابلسي ان يعلن عن اعتزاله الغناء عبر صفحته على موقع اليوتيوب.

وقال: “خبر سعيد جدًا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائمًا يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك”.

وأضاف: "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر".

وتابع: “بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت ناوي أحققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين إن هييجي يوم وأعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيًا”.

واختتم أدهم نابلسي: “بشكركم على الدعم المستمر، بتمنى أن هذا الدعم يستمر، لأن هذه ليست النهاية، مش هختفي بل بالعكس هتشوفوني أكثر فتتعرفوا عليّا على الطبيعة”.