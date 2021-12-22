عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أدهم نابلسي: أفكر في قرار اعتزالي منذ بداياتي بالفن.. ومتفاجئ برد فعل الجمهور

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

علق المطرب أدهم نابلسي على قرار إعتزاله الفن وأكد  انه يفكر به منذ أن دخل مجال الفن، ودائما يقول هذا للمقربين منه. 

وتابع خلال لقاءه مع برنامج ET بالعربي:" كنت أجل قرار الاعتزال دائما حتى جاء اليوم الذي أستطعت أن افعله.. وأتمنى دائما ان أقر أصلح من أخطائي وأكون إنسان أفضل".

واشار: "بصراحة أنا متفاجئ برد فعل الجمهور على قراري وبشكرهم على دعمي وكلامهم الجميل، ويا رب تكونوا بخير وسعادة".

قال الفنان أدهم نابلسي، إنه بدأ بالفعل في إزالة كليبات أغانيه من قناته على موقع يوتيوب، مؤكدا أنه تمكن من إزالة 10 أغان وفي طريقه لمحو الباقي. 

وأوضح نابلسي في لقاء تلفزيوني له، مع قناة رؤيا، أنه خلال عدة أشهر سيتمكن من إزالة كل ما قدمه من قناته على موقع يوتيوب، لكن باقي المنصات ليست بيده، موضحا أنه يحضر للجمهور عودة أخرى له بصورة ستلقى إعجابهم. 

وأشار أدهم نابلسي في تصريحاته إلى أنه لم يقل أن الفن حرام أو حلال، موضحا "أنا لا مفتي ولا شيخ"، لكنه يتحدث فيما يخصه بأنه لم يكن مرتاحا من قبل، وشعر بأنه لن يستطيع الاستكمال في هذا المجال. 

وأكد أنه يسعى لإصلاح تفاصيل حياته، وتقييم نفسه بصورة مستمرة، وحرية الرأي تكفل لكل شخص حقه في رؤية الأمور بطريقته. 

تحريم الفن والتقرب الى الله.. هجوم نارى على أدهم نابلسى ودفاع عن قراره

أدهم نابلسي: حذفت 10 أغان.. وخلال أشهر سأمحو كل ما قدمت.. فيديو

اعتزال أدهم نابلسي 

أثار الفنان الأردني المعتزل حديثا أدهم نابلسي حالة من الجدل الواسع بسبب ما أعلنه عن حرمانية الفن وأن اعتزاله الغناء جاء من أجل إرضاء رب العالمين وهو الأمر الذى يعيد للاذهان عددا من النجوم الذين انتهجوا نفس نهج أدهم نابلسي منهم حلا شيحة والكويتية سعاد سليمان.

قرر أدهم نابلسي ان يعلن عن اعتزاله الغناء عبر صفحته على موقع اليوتيوب. 

وقال: “خبر سعيد جدًا بالنسبة لي، كل شخص فينا عنده أهداف بحياته، دائمًا يسعى ليحققها، لكن هل سألت نفسك لما توصل لهدفك شو راح تعمل بعد ذلك”.

وأضاف: "الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، يمكن أنا وكثير من الناس غافلين عنه، هو أن وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين، ونكون مثل ما ربنا أمر".

وتابع: “بالنسبة لي الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت ناوي أحققه، ما يرضي رب العالمين، وأغلب المقربين مني عارفين إن هييجي يوم وأعتزل، فالحمد لله بفضل الله، اعتزلت الغناء نهائيًا”.

واختتم أدهم نابلسي: “بشكركم على الدعم المستمر، بتمنى أن هذا الدعم يستمر، لأن هذه ليست النهاية، مش هختفي بل بالعكس هتشوفوني أكثر فتتعرفوا عليّا على الطبيعة”.

أدهم نابلسي اليوتيوب المطرب مجال الفن داء حلا شيحة برنامج ET بالعربي قرار الاعتزال

ترشيحاتنا

لو رخصة عربيتك ضاعت.. اطلب بدل فاقد وانت فى مكانك| خدمات

الإسكان: 400 محطة صرف صحي تعمل في مصر حاليا

ليس أليفا.. فيل يطيح بشاب في حديقة حيوان

سوق المستعمل.. سعر سكودا رابيد موديل 2015 | صور

في حضور الخطيب.. رئيسا الفيفا والكاف يسلمان الشناوي كأس السوبر الإفريقي |شاهد

إصابة حنان ترك وأسرتها بـ فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

لاستمرار هطول الأمطار .. تعطيل الدراسة بالإسكندرية غدًا

السيسي : لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار.. شاهد

إزاى مش بتشتغل؟.. الرئيس السيسي: شركة خاصة اشتغلت بـ 75 مليار جنيه فى 7سنين

حقيقة تأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

الجوازة الأولى ولا التانية .. أول توضيح من المصيلحي بشأن محددات إصدار بطاقات التموين الجديدة .. فيديو

إلى ركلات الجزاء.. الأهلي يتعادل مع الرجاء في الوقت الأصلي بالسوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

سيادة النائب.. كيف توفي شرير السينما المصرية محمود المليجي ودور المرأة الحديدية في حياته؟

أزمات نقيب الموسيقيين.. كيف واجه هاني شاكر اتهامات عبدة الشيطان ومطربي المهرجانات؟

فيديو

ألماظ وذهب وفلوس.. سرقة 7 نجوم خلال عام 2021 (فيديو)

فيديو جراف.. لورديانا تعود إلى المنزل بعد شفائها .. تفاصيل

الفن حلال ولا حرام؟! .. القصة الكاملة لاعتزال الفنان أدهم نابلسي

شاهد.. حفل زفاف ابنة ماجد المصري وظهور لافت لـ خالد يوسف وميرهان حسين

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ