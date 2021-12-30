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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسعاد يونس تروي موقفا طريفا مع سمير غانم بمسرحية جحا يحكم المدينة|نوستالجيا

إسعاد يونس
إسعاد يونس

لحت الفنانة إسعاد يونس، ضيفة فى حوار سابق بأحد برامج "ماسبيرو زمان"، وروحت أحد المواقف الكوميدية بمسرحية جحا يحكم المدينة مع الفنان الراحل سمير غانم.

وقالت الفنانة إسعاد يونس، إن مسرحة حجا يحكم المدينة مع الفنان سمير غانم وكان يخشى أى شئ متحرك على عكسها تماماً، لافتاً إلى أن هناك "عرسه " خرجت من كالوس المسرح الخلفى، مضيفة:" شافها سمير غانم من هنا ودمه هرب وانا مخدتش بالى منها ووقفت بين رجليا".

وقامت إسعاد يونس، بركلها بعيداً عنها، فقفزت الـ"العرسة"، على الجمهور لان  خشبة المسرح كانت قريبة من العرض جداً.

وتابعت “يونس”، أن “الجمهور كله أصبح فوق الكراسى”، وعم المكان كله بصراخ من الضحك لمدة ربع ساعة متواصلة.

اسعاد يونس ماسبيرو زمان الراحل سمير غانم مسرحية جحا يحكم المدينة خشبة المسرح

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