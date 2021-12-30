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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيبة وأمينة والراقصة مارجريتا يحيون حفل كامل العدد بحضور نجم الكرة السعودي

أمينة
أمينة

أحيا كل من المطرب أحمد شيبة والمطربة أمينة والراقصة الاستعراضية مارجريتا حفل رأس السنة بأحد المراكب النيلية الشهيرة بالزمالك.

 ورفع الحفل لافتة كامل العدد وسط حضور نجم الكرة السعودي  سعيد العويران ، وحضور قوي من محبي الفن والسهر من مختلف الدول العربية للاستمتاع بأجواء رأس السنة المميزة .

وقدم شيبة باقة من أغانيه القديمة والحديثة منها: “آه لو لعبت يا زهر، والصعايدة ونسر الصعيد، والقلب جاله هبوط”.

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وقد كان آخر اعمال  شيبة، أغنيته الجديدة “القلب جاله هبوط”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.


وطرح أحمد شيبة الشهر الماضى أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس.

وطرحت مؤخرا  المطربة الشعبية أمينة أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "باي باي"، وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد تجار سعادة، والتى حققت نجاح كبير على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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أحمد شيبة امينة المطربة أمينة مارجريتا راس السنة حفل رأس السنة

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