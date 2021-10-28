لأول مرة.. أحمد شيبة يغني جانا الهوا على طريقة جورج وسوف

قام المطرب أحمد شيبة خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان "أمير كرارة"، بإداء أغنية "جانا الهوا" على طريقة المطرب جورج وسوف.



وفي سياق آخر: كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل اختبار عهد التمثيل، قائلا “يجب أن يتم اختبار الطالب لمعرفة مدى موهبته، متابعا ”الطالب يقوم بإداء مشهدين أحدهما باللغة العربية الفصحى والآخر بالعامية".

وأضاف "أشرف زكي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان "أمير كرارة": "فكرة إنك تمثل شجرة والكلام دا مش صحيح ومفيش كدا في السينما".

وأشار إلى أن كل فرد يرغب في التمثيل أمامه خيارين، أحدهما هو الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والآخر هو الالتحاق بورشة النقابة ومن ثم الحصول على دورات تدريبية.

وشدد على أن النقابة لا تعترف بأي ورش خاصة، متابعا: "في ناس مرفوضة من المعهد وعاملين ورش".



