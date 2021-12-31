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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سكرتير عام قنا: انخفاض نسبة البطالة إلى 4% في ظل مبادرة حياة كريمة.. فيديو

صدى البلد

قال المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام محافظة قنا، إن الصعيد يلقى اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وظهر ذلك بشدة من خلال  ماتم من افتتاحات في أسبوع الصعيد.

 

وأضاف نبيل الطيبي خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية "، أن مبادرة حياة كريمة غيرت رسم خريطة مصر في جميع المناحي سواء المرافق أو الخدمات بالإضافة إلى سكن كريم وغيرها من المشروعات الأخرى القائمة على أرض مصر.

 
وتابع "الطيبي"،  أن مبادرة حياة كريمة تغطي 5 مراكز تضم 19 وحدة قروية، و87 قرية، و769 نجع وكفر، حيث ينفذ نحو 724 مشروعا متنوعا في هذه المراكز.

 

واستطرد سكرتير عام محافظة قنا، أن نسبة البطالة انخفضت من 11 إلى 4% بالمحافظة، منوها بأن الكثافة الطلابية انخفضت في مدارس المحافظة من 80 تلميذا بالفصل الواحد إلى 43 طالبا، وذلك بفضل المدارس الجديدة التي تم إنشاؤها، ومخطط أن يصل عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 35 طالبا.

 


 

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