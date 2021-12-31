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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الزراعة: لا تهاون في التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية

التعدى على الأراضى
التعدى على الأراضى الزراعية

عُقد المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الاجتماع التنسيقي لجهاز حماية الأراضي بجميع المحافظات بالاشتراك مع مديريات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الإنتاج الحيوانى وقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة لمناقشة تضافر كل الجهود لوقف التعدي على الأرض الزراعية.


 حيث تم التشديد على إعداد قاعدة بيانات مدققة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية اياً كانت جهة ولايتها بمحافظات الجمهورية والتنسيق معها وكذا مراجعة جميع التراخيص والموافقات الصادرة لإقامة مباني ومنشآت ومزارع إنتاج حيواني على الأرض الزراعية وكذلك حصر كافة مكامير الفحم المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها بالتنسيق مع البيئة والوحدات المحلية. 

 

يأتى ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وبناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.


كما تم التوجيه لدى الحاضرين بضرورة نشر كافة القرارات الوزارية المتعلقة بأعمال حماية الأراضي على لوحات بكافة الجمعيات والإدارات الزراعية بالإضافة إلي ضرورة عمل قاعدة معلوماتية على أجهزة الحاسب الآلي بكل جمعية وربطها مع الإدارة والمديرية والوزارة وكذا المرور الميداني والمتابعة والتصدي للحفاظ على الرقعة الزراعية.

 


وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى أنه لا تهاون أو تراخي في التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية وضرورة الإزالة الكلية وإعادة الأرض إلى حالتها الزراعية حتى تصبح الإزالة ذات جدوى .

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تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الزراعة: لا تهاون في التصدي للتعدي على الأراضي الزراعية

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