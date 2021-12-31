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ديني

أحمد عمر هاشم يكشف عن تحقق نبوءة النبي في ظهور الرويبضة

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن تحقق نبوءة النبي محمد حينما أخبرنا أنه سيأتي علينا زمان يصدق فيها الكاذب ويصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة.

 

واستشهد أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، بما روي عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال "ستأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ فقال: الرجل التافه أو السفيه يتكلم في أمر العامة".

 

وتابع أحمد عمر هاشم: صدقت يا سيدي يا رسول الله في نبوءتك حيث ظهر رويبضة لا يتكلمون في أمر العامة فقط بل تطاولوا على سيدنا رسول الله وتطاولوا على القرآن الكريم.

 

وأوضح أن ومن أهم ما يعين المسلم على الخروج من تلك الفتن كتاب الله عز وجل كما وصفه بذلك الصادق المصدوق فيما ورد عنه أنه ﷺ قال: «إنها ستكون فتنة، قال: قلت فما المخرج؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، من ابتغى الهدى (أو قال العلم) من غيره أضله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي تناهى الجن إذ سمعته حتى قالوا: (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد) من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعى إليه هدي إلى صرط مستقيم» [البيهقي في الشعب].

 

وأكمل: ذلك فيما يخص الفتن التي تصيب الإنسان فتغبش على الرؤية، أما النوع الثاني من الفتن وهو: اختلاط أهل الحق وأهل الباطل فيصعب التمييز بينهم؛ فقد أشار القرآن إلى هؤلاء المندسين الذين يتسببون في فتنة المجتمع وأنهم لا يخفون عليه سبحانه فقال تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ المُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ البَأْسَ إِلاَّ قَلِيلًا}. وقد ذكر النبي ﷺ ذلك الزمان الذي يختلط فيه أهل الحق بأهل الباطل، ويظن الناس أن الكاذب صادق، والصادق كاذب حيث قول ﷺ: «يأتي على الناس سنوات جدعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيهم الرويبضة. قيل يا رسول الله ﷺ: وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» [أحمد وابن ماجة والحاكم]. وفي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو حديث طويل (وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى تَرَوْا أُمُورًا عِظَامًا يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، وَتَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ: هَلْ كَانَ نَبِيِّكُمْ ذِكْرُ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا) [ابن حبان]

الدكتور أحمد عمر هاشم احمد عمر هاشم كبار العلماء الازهر الشريف نبوءة النبي الرويبضة

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