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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في رأس السنة.. إصابة 3 في حادثي سير متفرقين بسوهاج

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص بإصابات مُختلفة في حادثي سير متفرقين في سوهاج، وتم نقل المُصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية. 

 

الواقعة الأولى:

أصيب شابان في منتصف العقد الثاني من العمر؛ إثر انقلاب دراجة بخارية يستقلها شخصان على الطريق الزراعي؛ ما أدى إلى إصابتهما، بكسور وكدمات مُتفرقة بالجسم.

 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء استقلال “محمود. ا - 17 عامًا" دراجة بخارية على الطريق الزراعي، اختل توازنه ما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق.

 

ونتج عن الحادث إصابة قائد الدراجة و“جمال. ع - 15 عامًا طالب" كان برفقته مُصاب بكسر في الذراع اليُسرى، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

 

الواقعة الثانية:

وفي مركز طما، أصيب مُزارع بكسور متفرقة، بعدما صدمته دراجة بخارية على الطريق الواصل بين قرية أم دومة.

 

تلقى مركز شرطة طما بلاغًا بوقوع تصادم على الطريق الزراعي ووجود مصاب.

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وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء استقلال “ا. م. ج - 18 عاما - دراجة بخارية”، اختلت عجلة القيادة في يده ما أدى إلى صدمه لـ “ح. ك - 52 عامًا - مزارع ”.

 

تم نقل المصاب إلى المستشفى المركزي؛ لتلقي العلاج.

 

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج أشخاص المصابين حادثي سير

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