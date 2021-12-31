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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على تويتر ..ولي عهد أبو ظبي يهنئ بالعام الجديد

محمد بن زايد
محمد بن زايد

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، المتابعين بمناسبة العام الجديد. 

وكتب محمد بن زايد في تويتة له: “نستقبل عاماً جديداً متفائلين بالمستقبل ومواصلة العمل بكل شغف لتحقيق مزيد من الإنجازات لوطننا.. تمنياتنا أن يكون عام خير وسلام على بلادنا والعالم”. 

تقدم دولة الإمارات مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للمتأثرين بالفيضانات التي اجتاحت ماليزيا، نتيجة الأمطار الغزيرة، وتشمل مستلزمات الإيواء وطروداً غذائية وصحية في المرحلة الأولى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويغادر خلال الأيام المقبلة وفد من الهيئة إلى ماليزيا، لتفقد أحوال المتضررين وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الامارات

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