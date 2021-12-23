الإمارات.. محمد بن زايد يوجه بمساعدات للمتأثرين بالفيضانات في ماليزيا

تقدم دولة الإمارات مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للمتأثرين بالفيضانات التي اجتاحت ماليزيا، نتيجة الأمطار الغزيرة، وتشمل مستلزمات الإيواء وطروداً غذائية وصحية في المرحلة الأولى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويغادر خلال الأيام المقبلة وفد من الهيئة إلى ماليزيا، لتفقد أحوال المتضررين وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام للهيئة، أن القيادة الرشيدة تحرص على تلبية النداءات الإنسانية، إقليمياً ودولياً، وفق استجابات عاجلة تستهدف حماية الحياة، وحشد الجهود الإنسانية لمساعدة الضعفاء والمنكوبين أينما كانوا.

وقال إن الهيئة وبمتابعة من حمدان بن زايد، تعزز جهودها واستعداداتها للاستجابة إلى النداءات الإنسانية الطارئة، والعمل على تحسين أوضاع المنكوبين، وفق برامج تستهدف بها تغيير الأوضاع وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية.

وأضاف أن برنامج المساعدات الإماراتية لماليزيا يتسق مع نهج دولة الإمارات الإنساني المعطاء الذي يدعم كل منكوب ويسانده. مشيراً إلى أنه يجري إعداد هذا البرنامج وتحديثه بناء على المستجدات والتقارير الميدانية الإنسانية التي ترد من ماليزيا، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، معرباً عن أمله في أن تنقضي محنة المتضررين في ماليزيا عاجلاً.

يذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيراً في ماليزيا، تسببت بفيضانات نتج عنها تشريد قرابة 63 ألفاً، وأضرّت بالبنية التحتية والمرافق العامة، حيث تأثرت بها 33 محافظة، في 8 ولايات، هي باهانج، و بيراك، وسيلانجبور، وكوالالمبور، ونيجري، إضافة إلى ولايات ميلاكا وميلانتان وتيرنجانو.