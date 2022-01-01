التهم 25 خروفا.. الإمساك بنمر نادر في منطقة جبلية بكردستان العراق..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، عثور السلطات في محافظة دهوك في كردستان في شمال العراق على نمر وقع في فخ في إحدى القرى الجبلية.

وأرسلته إلى حديقة حيوانات في مدينة دهوك حيث بترت إحدى قوائمه الجمعة، كما أعلن مسؤولون لوكالة فرانس برس، في ظهور نادر لمثل هذا النوع من السنوريات.

وروى مسؤول شرطة حماية البيئة في دهوك العقيد جمال سعدو لوكالة فرانس برس أن شرطة حماية البيئة في قوات البشمركة الكردية أبلغت الأربعاء بالعثور على النمر، بعدما وقع في فخ في قرية زيرزة في المحافظة نصبه السكان بعدما التهم 25 من خرافهم، وتوجهت إثر ذلك مع طبيب بيطري إلى المكان.

وتطلّب الأمر محاولتين للإمساك بهذا النمر ونوعه نمر فارسي، يبلغ من العمر نحو 5 سنوات ويزن نحو 100 كيلوغرام، وفق الطبيب البيطري سليمان تامر.