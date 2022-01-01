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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إدارة المنتخب تعد تقريرا مفصلا عن الأوضاع في جاروا وياوندي

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر

 

قدم محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب الوطني تقريرًا مفصلا لوائل جمعة مدير المنتخب الوطني عن الأوضاع في مدينة جاروا الكاميرونية التي سيتوجه إليها الفريق يوم الجمعة المقبل لآداء مباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير الحالي ضمن المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة بالبعثة هناك وفي مدينة ياوندي التي سينتقل إليها المنتخب لأداء مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام السودان يوم 19 يناير الجاري.


وكان المدير الإداري قد عاد من الكاميرون فجر اليوم بعد زيارة استغرقت أربعة أيام تفقد خلالها مقر إقامة البعثة في كل من مدينتي جاروا وياوندي ووقف عند الاحتياجات الطبية والغذائية التي ستصطحبها البعثة في رحلتها إلى هناك.


من جانبه عرض وائل جمعة مدير المنتخب تفاصيل احتياجات البعثة على أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الذي وجه بسرعة توفير كافة الاحتياجات بالإضافة إلى الموافقة على توجه عدد من أعضاء الجهاز الإداري للمنتخب إلى هناك قبل البعثة ليكونوا في استقبالها لدى وصولها يوم الجمعة المقبل.
 

جاروا ياوندي المنتخب الوطني نيجيريا الأمم الأفريقية

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