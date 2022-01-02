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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جامعة القاهرة تشارك في بحث لإنتاج الوقود الحيوي | فيديو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عقبت الدكتورة فاطمة الزهراء حنفي ، مدير مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة ، على المشروع البحثي التي أجرته الجامعة عن انتاج الوقود الحيوي  ، موضحة أن الوقود الحيوي هو الوقود الذي ينتج من النباتات والحيوانات ومصادر طبيعية ، ويختلف الشكل الحيوي ما بين الصلب والسائل والغازي .

وأضافت الدكتورة فاطمة الزهراء حنفي ، خلال لقائها عبر " سكايب " لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن الوقود الحيوي الغاي ينتج من التحلل من غاز " الميثين " ، والسائل مثل " الأسينول " ، والصلب مثل " الفحم الحيواني " وجميعهم يتم استخدامهم كوقود .

ولفتت " حنفي " إلى أن الوقود الحيوي يمكن انتاجه من المخلفات الزراعية ، متابعة : " أفضل مصدر هو المخلفات الزراعية بدلا من القضاء على الأشجار " .

وأشارت " حنفي " إلى أن جامعة القاهرة حصلت على دعوة من الدول المشاركة في البحث ومن ضمنهم دولة المغرب ، والمشروع يخدم مصر والقارة الافريقية بالكامل .

وأوضحت أن مصر تمتلك ثروة كبيرة متمثلة في المخلفات الزراعية ومشكلة انتاج هذا النوع من الوقود يكمن في الإنتاج الصناعي ، متابعة : " افريقيا محتاجة المشروع ده نظرا للنمو السكاني الكبير " .  
 

البحوث البيئية الوقود الحيوى الدكتورة فاطمة الزهراء حنفي مدير مركز الحد من المخاطر توك شو صباح الخير يا مصر جامعة القاهرة

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