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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان تناقش الحساب الختامي لوزارتي الإنتاج الحربي والعدل.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستعقد إجتماعتها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش خلال إجتماعتها الحساب الختامى للعام المالى 2020 - 2021 لوزارتى الإنتاج الحربى والعدل.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس؛ بعد الاستماع لعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير التربية والتعليم.

ويعاود المجلس، عقد جلساته العامة غدا الثلاثاء المقبل الموافق 4 يناير 2022.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة كافة الأدوات الرقابية التي ناقشتها الجلسة ، والموجهة لوزير التربية والتعليم، وكذلك ردود طارق شوقي عليها، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحساب الختامى للعام المالى 2020 - 2021 رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى وزير التربية والتعليم

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