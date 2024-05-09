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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: المبعوث الأمريكي يزور إثيوبيا لبحث تنفيذ اتفاق بريتوريا والعنف في أمهرة وأوروميا

المبعوث الخاص للقرن
المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر سيسافر إلى إثيوبيا في إطار جولة إقليمية في الفترة من 8 إلى 19 مايو.

 ومن المنتظر أن يجتمع المبعوث الأمريكي مع والمسؤولين الإثيوبيين والإدارة الإقليمية المؤقتة لإقليم تيجراي بشأن تنفيذ اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية وضرورة حل القضايا العالقة من خلال الحوار السياسي لتجنب العودة إلى الصراع، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وكان هامر في إثيوبيا خلال المراجعة الإستراتيجية الأولى لتنفيذ اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية، وشدد في تصريحاته على أن الحكومة الإثيوبية وسلطات تيجراي "يجب أن تفي بالتزاماتها" بموجب اتفاق بريتوريا، وفقًا لبعثة الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي.

 وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن هامر سيناقش أيضًا الحوار لإنهاء العنف في منطقتي أمهرة وأوروميا في إثيوبيا وضرورة التحقيق في التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في هذه المناطق.

 بالإضافة إلى زيارته لإثيوبيا، سيسافر المبعوث الخاص إلى كينيا و جيبوتي خلال جولته الإقليمية للقاء المسؤولين ومناقشة التحديات الإقليمية المشتركة والقضايا الأمنية.

وزارة الخارجية الأمريكية المبعوث الأمريكي يزور إثيوبيا اتفاق بريتوريا المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر

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