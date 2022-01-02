ارتفاع إيرادات ميزانية عُمان 2022 عن 2021 بنسبة 6%

بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام 2022م لسلطنة عمان، التي تم احتسابها على أساس سعر النفط 50 دولارًا أمريكيًّا للبرميل نحو 10 مليارات و580 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 6 بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2021م.

وقدرت إيرادات النفط والغاز في ميزانية 2022 بنحو 7 مليارات و240 مليون ريال عُماني لتشكل ما نسبته 68% من إجمالي الإيرادات، فيما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ 3 مليارات و340 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 32%.

وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 12 مليارًا و130 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 2% عن الإنفاق المقدر لعام 2021م، ويشمل ذلك كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو 3ر1 مليار ريال عُماني.

ومن المقدر أن يبلغ عجز ميزانية 2022م نحو 5ر1 مليار ريال عُماني، ويمثل نسبة 15% من جملة الإيرادات، ونسبة 5 بالمائة مـن الناتج المحلي، وهو في حدود العجز المقدر في الخطة المالية متوسطة المدى.

ولأن 2022م هي السَّنة الثَّانية من خطَّة التنمية الخمسية العاشرة التي تُعد الخطَّة التنفيذية الأولى لرؤية “عُمان 2040″، فقد وجَّه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الجهات المعنيَّة كافَّة ببذل جهود مضاعفة ومتناغمة لتنفيذ الخطط والبرامج حسبما هو مقرر لها، وتذليل التحدِّيات التي تواجه تحقيقها، والتركيز على نُمو قطاعات التنويع الاقتصادي، والالتزام بتنفيذ ومتابعة ذلك لتحقيق مستهدفات الرؤية بما يضع الاقتصاد الوطني في المسار الصحيح، ويُسهم في دفع عجلة النُّمو الاقتصادي؛ تأكيدًا منه على أهميَّة رؤية 2040م في صناعة المستقبل، اقتصاديًّا واجتماعيًّا. فالخطَّة الخمسية العاشرة تتضمن العديد من المشاريع التنموية ذات البُعد الاجتماعي في مختلف المحافظات كالمدارس والمستشفيات والطُّرق الداخلية والمساكن الاجتماعية، وهو ما وجَّه به "السلطان هيثم" المسئولين للحرص على تنفيذ تلك المشاريع المُهمَّة، للمناحي الاجتماعية للمواطن.

وقال سُلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، إن البيانات الأولية تشير إلى أن الميزانية العامة للدولة لعام 2021م تتجه إلى تحقيق أقل عجز سنوي منذ عام 2014م على الرغم من التذبذب في أسعار النفط خلال الفترات الماضية نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة عبر التزامها بالخطة المالية متوسطة المدى في جانبي الإيرادات والإنفاق من أجل تحقيق أهدافها الرئيسة بزيادة ثقة المقرضين ومؤسسات التصنيف الائتماني.

وأضاف أنه تم إعداد مشروع ميزانية هذا العام 2022م بما ينسجم مع أهداف ومرتكزات الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) التي تمثل الخطة الأولى ضمن "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز قطاعات التنويع الاقتصادي.