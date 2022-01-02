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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيود أكثر صرامة للسيطرة على «كورونا» في المملكة المتحدة.. تفاصيل

المملكة المتحدة تفرض
المملكة المتحدة تفرض قيود جديدة للتعايش مع كورونا

فرضت السلطات في المملكة المتحدة قيودا أكثر صرامة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19 في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

ولا توجد حاليًا إجراءات جديدة مخطط لها في إنجلترا، لكن رئيس الوزراء قال إنه “لا يمكنه استبعاد فرض المزيد من القيود” فيما حث وزير الصحة الناس على “التزام الحذر”.

قيود كورونا في اسكتلندا
اعتبارًا من 26 ديسمبر، هناك قيود على حجم الأحداث العامة الحية لمدة ثلاثة أسابيع:

اذا كانت ستعقد في أماكن مغلقة تكون بواقع 100 شخص واقف أو 200 جالسين
وفي الهواء الطلق يسمح بإقامة التجمعات تحتوي على 500 جالسًا أو واقفًا

وهذا يعني إلغاء العديد من أحداث هوجمني، بما في ذلك احتفالات إدنبرة الرئيسية.

وستكون مباريات كرة القدم خالية من المتفرجين بشكل فعال، وستتوقف رياضات الاتصال الداخلي غير الاحترافية، ولن تتأثر أحداث الحياة مثل حفلات الزفاف.

واعتبارًا من 27 ديسمبر، سيتم إغلاق النوادي الليلية لمدة ثلاثة أسابيع.

وستعود الحانات والبارات وأماكن الضيافة الأخرى إلى خدمة المائدة فقط. 

ويُنصح بالتباعد الاجتماعي بمقدار متر واحد (3 أقدام) في هذه الإعدادات ، مع عدم وجود أكثر من ثلاث أسر في كل مجموعة.

وتم حث الاسكتلنديين على عدم السفر إلى إنجلترا لاحتفالات العام الجديد، حيث تظل النوادي الليلية مفتوحة.

ولا يوجد حظر سفر ساري المفعول حاليًا لمنع الأشخاص من الذهاب إلى إنجلترا ، لكن نائب الوزير الأول جون سوينني قال إن القيام بذلك يتعارض مع “روح” إجراءات كوفيد الاسكتلندية.

وتشمل القيود الأخرى، استخدام اختبارات التدفق الجانبي قبل الاجتماع، الزام المحلات التجارية والشركات لاتخاذ تدابير للحد من انتشار كوفيد 19، قصر الزيارات المنزلية للرعاية على أسرتين (الذين يحتاجون إلى الاختبار) وعلى أصحاب العمل واجب قانوني للسماح للموظفين بالعمل من المنزل
، فضلا عن الالتزام بأغطية الوجه وفرضها إلزاميا في وسائل النقل العام ومعظم الأماكن المغلقة

ويُطلب من جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا إثبات حالة اللقاح الخاصة بهم أو إظهار اختبار سلبي في العديد من الأماكن
 

قواعد مكافحة كوفيد في اسكتلندا؟

فرضت السلطات مسافة اجتماعية تبلغ مترين (6 قدم) في جميع المباني المفتوحة للجمهور وأماكن العمل ، حيثما كان ذلك معمولاً من قبل 
 

وتقتصر التجمعات على ستة أشخاص في أماكن مثل أماكن الضيافة ودور السينما والمسارح
المباني المرخصة لاتخاذ تدابير إضافية لحماية العملاء والموظفين ، بما في ذلك خدمة الجدول وجمع تفاصيل الاتصال
 

كما تعتبر أغطية الوجه مطلوبة في أماكن الضيافة ، بصرف النظر عن الجلوس
غير مسموح بالفعاليات الكبيرة - بحد أقصى 30 في حدث داخلي و 50 في الهواء الطلق
يجب إغلاق النوادي الليلية


وستقام الأحداث الرياضية الكبيرة خلف أبواب مغلقة، اما بالنسبة للأحداث الرياضية الأصغر ، يُسمح بما يصل إلى 50 متفرجًا. هناك استثناء للأحداث التي تشمل الأطفال.

تشمل الإجراءات الأخرى ما يلي:

الزام المواطنين على دخول دور السينما والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والعديد من الأحداث الأخرى، بالكمامات، عودة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك، فرض أغطية الوجه الإجبارية في المدارس وفي وسائل النقل العام وفي المتاجر والمستشفيات
نصائح لارتداء الكمامات في الحانات والمطاعم عند عدم الأكل أو الشرب
 

قيود كورونا في ويلز وأيرلندا الشمالية

قررت السلطات غلق النوادي الليلية وعدم السماح بالرقص في جميع أماكن الضيافة ومنع جميع الأحداث الدائمة الداخلية

يمكن أن تقدم أماكن الضيافة بما في ذلك الحانات والمقاهي والمطاعم خدمة المائدة فقط
في أماكن الضيافة ، يُسمح بحد أقصى ستة أشخاص (أو 10 من أسرة واحدة) على طاولة (باستثناء الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل)
 

يجب على الشركات اتخاذ تدابير لتحقيق 2 مليون تباعد اجتماعي والحد من انتشار Covid في المساحات المكتبية


الشركات للترويج لاستخدام أغطية الوجه، ولا تنطبق هذه الإجراءات على حفلات الزفاف أو احتفالات الشراكة المدنية.

وتقول الحكومة إن الاختلاط المنزلي يجب أن يقتصر على ثلاث أسر كحد أقصى.

تشمل الإجراءات الأخرى ما يلي:

أغطية الوجه إلزامية في المتاجر وأماكن الجلوس الداخلية ومناطق الجذب للزوار ووسائل النقل العام وبعض الأماكن الأخرى
يجب على تلاميذ ما بعد المرحلة الابتدائية ارتداء غطاء الوجه داخل المباني المدرسية ، وكذلك في وسائل النقل المدرسية. 

ويتم تشجيع الموظفين على ارتداء الأقنعة في مناطق المدرسة حيث لا يمكنهم التباعد اجتماعياً
مخطط جواز سفر كوفيد للأماكن بما في ذلك الحانات ودور السينما


قواعد كوفيد 19 في إنجلترا
قال وزير الصحة ساجيد جافيد إنه لن تكون هناك قيود أخرى على فيروس كوفيد في إنجلترا قبل العام الجديد ، على الرغم من أنه قال إنه يجب على الناس 'التزام الحذر' ، وأوصى بالتواصل الاجتماعي في الهواء الطلق كلما أمكن ذلك.

كما حث رئيس الوزراء بوريس جونسون الناس على الاختبار قبل الاجتماع مع الأصدقاء أو العائلة للاحتفال بنهاية عام 2021.

وقال إن أي شخص لم يحصل بعد على حقنة أولى أو ثانية أو معززة يجب أن يحصل عليها 'دون تأخير' ، بينما يجب على أولئك الذين يجتمعون في الداخل الاستمرار في ارتداء الأقنعة عند الحاجة ، وفتح النوافذ للمساعدة في تحسين التهوية.

يحتاج الأشخاص بالفعل إلى إثبات أنهم حصلوا على التطعيم ، أو أنهم خضعوا للاختبار السلبي مؤخرًا (أو تم إعفاؤهم) للدخول إلى النوادي الليلية والعديد من الأماكن الأخرى.

تغطية الوجه إلزامي في معظم الأماكن العامة المغلقة ، بما في ذلك المسارح ودور السينما - وكذلك في وسائل النقل العام وفي أماكن مثل المتاجر ومصففي الشعر. ليست هناك حاجة للأقنعة في الحانات أو الراحة

المملكة المتحدة فيروس كورونا اسكتلندا وزير الصحة كوفيد 19

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