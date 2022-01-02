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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يهزم ريال مايوركا 1-0 ويقفز للمركز الخامس

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

حقق فريق برشلونة فوزاً صعباّ علي ريال مايوركا بهدف وحيد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إيبيروستار فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز .

وجاء هدف برشلونة فى الدقيقة 45 عن طريق لوك دي يونج من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد سقوط حارس مرمي ريال مايوركا دون الاحتكاك معه.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 31 محتلا المركز الخامس، بينما تجمد ريال مايوركا فى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة .

ونجح فريق برشلونة في امتلاك الكرة بين أقدام اللاعبين لكن دون خطورة على المرمى فى اول 5 دقائق.

وجاءت ركلة ركنية لصالح فريق برشلونة من جهة اليمين نفذها فرينكي دي يونج عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لكنها انتهت بخطأ على لاعبي فريق برشلونة فى الدقيقة 22 .

وسدد لوك دي يونج لاعب فريق برشلونة كرة مباغته من داخل منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر فى الدقيقة 29 .

برشلونة ريال مايوركا الدوري الإسباني لوك دي يونج المباراة

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