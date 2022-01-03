مباحثات يمنية إماراتية لتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك

أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، أهمية التعاون مع الإمارات في تنمية القطاع التجاري والصناعي من خلال المبادرات والبرامج التي تُسهم في تعزيز العمل وتكامل المشاريع الاستثمارية في البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليمني مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أمس الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ لبحث تعزيز أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.



من جهته، أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، استعداد بلاده للتعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة بين البلدين الشقيقين.