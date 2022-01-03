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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات يمنية إماراتية لتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك

وزير الصناعة والتجارة
وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول

أكد وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول، أهمية التعاون مع الإمارات في تنمية القطاع التجاري والصناعي من خلال المبادرات والبرامج التي تُسهم في تعزيز العمل وتكامل المشاريع الاستثمارية في البلدين.


جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليمني مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أمس الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ لبحث تعزيز أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.


من جهته، أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، استعداد بلاده للتعاون المشترك في مجالات التجارة والصناعة بين البلدين الشقيقين.

وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول اليمن أزمة اليمن

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