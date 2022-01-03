عقب تصريحات أمير توفيق.. هل يضم الأهلي بن شرقي؟

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول مستقبل النجم المغربي، أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، بعدما ربطته تقارير صحفية بالانتقال للنادي الأهلي.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وبات يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، قبل الانتقال له مجانًا الصيف المقبل.

وخرج أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، في تصريحات إذاعية أمس الأحد، أكد فيها أن ناديه يبحث عن مصلحته فيما يتعلق بضم اللاعبين المناسبين، سواء ممن ستنتهي عقودهم قريبا أو غيرهم.

ورغم أن توفيق لم يتطرق للاعب المغربي خصوصا، إلا أن البعض فسر تصريحه بأنه إشارة للدخول في مفاوضات مع بن شرقي.

ولم يمنح مدرب الفريق الأحمر، بيتسو موسيماني، إدارة ناديه الضوء الأخضر حتى الآن لضم بن شرقي.



لكن كما هو متعارف عليه في الأهلي، تتحرك لجنة التعاقدات في العادة عبر وسطاء، للاستفسار عن رغبات اللاعبين ومواقفهم من الاستمرار مع أنديتهم، انتظارا لقرار المدير الفني، والمشرف على فريق الكرة ورئيس النادي، محمود الخطيب.

