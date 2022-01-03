محلل سياسى: العلاقات المصرية الكويتية من أنجح العلاقات العربية الثنائية

قال رامى زهدى المحلل السياسى، إن العلاقات المصرية الكويتية من أنجح العلاقات العربية الثنائية على مدار عقود طويلة.

وأضاف المحلل السياسى، خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك توافق فى الرؤى والسياسات بين الإدارة المصرية والإدارة الكويتية.

وأشار المحلل السياسى، إلى أن مصر تنتهج سياسة رشيدة فى التعاطى مع كافة القضايا العربية، لافتاً إلى أن الخليج أمن قومى مصرى وأمن استراتيجي.

وتابع المحلل السياسى، أن العلاقات بين الدوليتين تتسم بقدر كبير من التعاون حتى على المستوى الاقتصادى .