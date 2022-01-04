ألف حكاية وحكاية.. أنشطة متنوعة للأطفال في قصر ثقافة المنوفية

أقيمت ورشة حكي لقصة "البحر مالح والنهر عذب" تأليف سامى إبراهيم ببيت ثقافة ميت أبو الكوم ضمن برنامج 1000 حكاية وحكاية، في ضوء توجيهات أ.د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

تناولت نادية عاطف حكاية طفل يطلق عليه اسم الاستاذ مندهش لأن اسئلته كثيرة وتثير الدهشة يحلم برحلة الى مدينة الإسكندرية وأمواج البحر العالية ورمال الشاطئ والبيوت الصغيرة التى سوف يبنيها على رمال شاطئ البحر وتعجب جدا عندما عرف ان مياه البحر مالحة لكن اخوه وضح له الفرق بين مياه البحر و مياه نهر النيل العذب، بجانب ورشة تعليم الرسم إشراف يسرى سمير.



وضمن برنامج نادى تكنولوجيا المعلومات أعدت محاضرة بعنوان "التعرف على الامتدادات الشهيرة للملفات "وتحدثت دعاء بلال عن احتواء جهاز الكمبيوتر على العديد من أنواع الملفات المختلفة ولكل واحد ملحق ملف خاص به ملحق الملف مكون من ثلاثة أو أربعة أحرف يتم العثور عليها في نهاية اسم الملف وبعد فترة تخبرك هذه الامتدادات عن خصائص الملف و استخدامه.

كما أقام بيت ثقافة الباجور ندوة لقراءة كتاب" تعلم مهارة" تأليف فاطمة فوزي بمدرسة القدس بالباجور ودارت القصة حول ضرورة تعلم مهارات جديدة في الحياة وأساليب تنمية مهارات الأطفال.



ومن بيت ثقافة أشمون تمت قراءة في قصة للأطفال بعنوان "تلوث الأنهار" تأليف هشام الجبالي تقديم شيماء محمد ضمن برنامج 1000 حكاية وحكاية وذلك بحضانة الطفل النموذجى وتتناول القصة الحديث عن المياه العذبة والتي تتمثل في الأنهار والمياه الجوفية والتى يعتمد عليها الإنسان والحيوان والزروع فى المعيشه وكيف ان الإنسان هو السبب الرئيسي في تلوث الأنهار حيث يقوم بإلقاء المخلفات وغيرها من مخلفات المصانع فى الأنهار مما يترتب عليه تلوث المياه وتلوث التربة والزروع.

وأما عن قصة "الغابة لها قانون" تأليف شوقي علي هيكل ألقتها نجلاء نوفل بمكتبة الطفل بالشهداء وتناولت الحديث عن أهم الدروس المستفادة من القصة مثل المحافظة على الأشياء التي نمتلكها وعدم استحلال مال وأشياء الغير وفضل زيارة المريض.



أقيم لقاء أدبي بعنوان "الأدب مرآة الشعوب" لأدباء بيت ثقافة بركة السبع حيث دار اللقاء حول أن الأدب مرآة الشعوب والمجتمعات وأنه انعكاس للواقع ويلعب العمل الأدبي دوراً متميزا داخل المجتمع حيث يقوم برفع وعي الأفراد به باعتباره وسيلة من وسائل بث الوعي الفكري و الجمال ويساهم في رقي المجتمعات والتعبير عنها ومحاولة الوصول لحل قضاياه الكبرى وبناء ثقافة ووعي أفراد المجتمع وتناسقهم مع مجتمعاتهم.

كما أقيمت ورشة رسم بالألوان ببيت ثقافة سرس الليان بمقر مدرسة هشام قنديل الإعدادية تحت إشراف مسؤلة الفن التشكيلي هاله بدوي، أعقبها معرض رسوم أطفال عن "25 يناير" بمدرسة محمد فريد الابتدائية تحت إشراف دينا رياض.