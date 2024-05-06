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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري لـ عمرو الدردير بشأن هزيمة الزمالك من سموحة

صدى البلد

علق الناقد الرياضي، عمرو الدردير، على هزيمة الزمالك أمام سموحة في الدوري الممتاز.

وقال الدرديري عبر فيسبوك: “سموحة يخطف الزمالك في برج العرب ، البنا أفضل حكم في اضاعة الوقت، والصباحي ملك الفار، جوميز خسر الزمالك بالروتيشن ، والكونفدرالية فرصة لتصحيح الاوضاع”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة  الإثنين، من التدريبات الجماعية؛ بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب النادي؛ استعدادًا للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل، 12 مايو، في المغرب.

البرتغالى جوزيه جوميز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدوري المصري الممتاز عمرو الدرديرى كأس الكونفدرالية الإفريقية نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية نهضة بركان المغربي نهائي كأس الكونفدرالية

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