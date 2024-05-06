تعليق ناري لـ عمرو الدردير بشأن هزيمة الزمالك من سموحة

علق الناقد الرياضي، عمرو الدردير، على هزيمة الزمالك أمام سموحة في الدوري الممتاز.

وقال الدرديري عبر فيسبوك: “سموحة يخطف الزمالك في برج العرب ، البنا أفضل حكم في اضاعة الوقت، والصباحي ملك الفار، جوميز خسر الزمالك بالروتيشن ، والكونفدرالية فرصة لتصحيح الاوضاع”.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة الإثنين، من التدريبات الجماعية؛ بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته، مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب النادي؛ استعدادًا للقاء نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل، 12 مايو، في المغرب.