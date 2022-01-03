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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير النقل: تطوير الطريق الدائري بالكامل نهاية الشهر الحالي

كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن حجم الإنجاز كبير في عمليات توسعة الطريق الدائري، مضيفا أنه مع نهاية الشهر الجاري سيكون تم الانتهاء من تطوير الدائري بالكامل.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من التوسعة في القطاع من الأوتوستراد حتى تقاطع محور الحضارات، متابعا أنه يتم تنفيذ مشروع الاتوبيس الترددي الفاخر الكهربائي المطور الآمن صديق البيئة.

وأشار  وزير النقل، إلى أن الشركة الاسبانية ستهدي مصر قطارا سابعا أفخم من الـ 6 التي تم التعاقد عليها، مضيفا أننا طرحنا على شركات القطاع الخاص المصري والأجنبي مشاركتنا في القطارات الاسبانية الـ 6 القادمة.

وتابع أنه سيكون لدينا 600 عربة مكيفة بمعدل 30 قطارا وعربات أخرى سننشئ بها شركة خاصة للنقل المميز.
وأكمل أن القطار الاسباني الواحد ثمنه 20 مليون دولار تقريبا، الـ 6 قطارات الاسبانية بـ 136 مليون دولار تقريبا. 

وقال وزير النقل، إن أسعار تذاكر القطارات ثابتة كما هى ولم يحدث أي تحرك للأسعار، مضيفا أن التذاكر لن تتحرك إلا بعد الانتهاء من التطوير الكامل للسكة الحديد.

وأكد الفريق أن طريق القاهرة الاسكندرية التأخيرات به كانت في حدود من ساعة إلى ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

الطريق الدائرى تطوير الدائرى كامل الوزير أحمد موسى وزير النقل

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