نقيب المرشدين السابق: تصوير الافلام العالمية في الأماكن الأثرية بمصر ينعش السياحة ..فيديو

قال فاروق كبير المخرج الهندي ، إن مصر هي أرض الحضارة التي كنت شغوف بها منذ أن كنت طفل صغير ، مؤكدا أن كل أطفال الهند درسوا النيل في المدارس والاهرامات ويدرس هذه الحضارة القديمة وهذا سبب اندهاشي وسبب مجيئي إلى هنا لتصوير الجزء الثاني من فيلم "خدا حافظ" .

واضاف كبير خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن فيلم "خودا حافظ " الذى تم تصويره في مصر يقدم دراما اجتماعية تدافع عن قضايا المرأة ، مؤكدا أن هناك قواسم اجتماعية وحضارية مشتركة بين مصر والهند .

ومن جانبه أكد حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين السابق ، أن تصوير الافلام العالمية في الأماكن الأثرية بمصر يؤدي إلى انتعاش السياحة و يعمل على تسويق الحضارة المصرية .