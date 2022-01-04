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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب المرشدين السابق: تصوير الافلام العالمية في الأماكن الأثرية بمصر ينعش السياحة ..فيديو

فاروق كبير المخرج
فاروق كبير المخرج الهندي

قال فاروق كبير المخرج الهندي ، إن مصر هي أرض الحضارة التي كنت شغوف بها منذ أن كنت طفل صغير ، مؤكدا أن كل أطفال الهند درسوا النيل في المدارس والاهرامات ويدرس هذه الحضارة القديمة وهذا سبب اندهاشي وسبب مجيئي إلى هنا لتصوير الجزء الثاني من فيلم "خدا حافظ" .

واضاف كبير خلال لقائه في برنامج " الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن  فيلم "خودا حافظ " الذى تم تصويره في مصر يقدم دراما اجتماعية تدافع عن قضايا المرأة ، مؤكدا أن هناك قواسم اجتماعية وحضارية مشتركة بين مصر والهند  .

ومن جانبه أكد حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين السابق ، أن تصوير الافلام العالمية في الأماكن الأثرية بمصر يؤدي إلى انتعاش السياحة و يعمل على تسويق الحضارة المصرية .

الحضارة المصرية الأفلام المصرية السياحة برنامج الهند دراما النيل الأهرامات

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