طارق هاشم: النادي المصري بدون مجلس إدارة منذ 10 أيام.. ونناشد وزير الرياضة بالتدخل

قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن مجلس إدارة النادي البورسعيدي قدم خدمات على مستويات مختلفة وبذل أقصى جهد لديه من أجل اسم النادي.



وأضاف طارق هاشم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن النادي المصري بلا مجلس إدارة منذ 10 أيام، ولا يوجد مسئول في نادي المصري يوقع على الأوراق او ينهي إجراءات المستحقات وغيرها من الملفات".



وتابع :" للأسف النادي غير قادر على عقد صفقات أو تجديد عقود لاعبين بسبب عدم وجود مجلس إدارة، وهذا الوضع لا يليق باسم ومكانة النادي المصري".

وأكمل:" كل الأمور الإدارية معطلة، كان ينبغي تعيين لجنة لإدارة النادي، ولكن حتى الآن ليس هناك جديد، لقد قدمنا خدمات على مستويات مختلفة وبذلنا أقصى جهد من أجل اسم النادي، ولم نتواصل مع مدرب الفريق الأول، بعد انتهاء مهمتنا فى 24 ديسمبر الماضي ونناشد وزير الرياضة بالتدخل".

وواصل:" للأسف هناك بعض اللاعبين السابقين بالنادي دأبوا على مهاجمة مجلس إدارة المصري، وتوجيه الاتهامات الباطلة له، ورحيل عبدالحليم علي عن منصبه جاء بسبب خلافات في وجهات النظر مع مجلس الإدارة ".