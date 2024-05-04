كنت هموت.. كارمن بصيبص تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير| فيديو

كشفت الفنانة كارمن بصيبص عن كواليس حادث سير تعرضت له، وكادت تفقد حياتها بسببه، ولكن في اللحظة الأخيرة تمكنت من النجاة.

وقالت كارمن خلال لقائها في برنامج «عندي سؤال» الذي يقدمه محمد قيس، عبر شاشة قناة «المشهد»: «قبل شهرين تعرضت لحادث سير كبير جدًا وكان مثل القلم على وجهي، ووقتها عرفت إن في ثانية واحدة ممكن تفقد حياتك».



وتابعت كارمن بصيبص: «الحادث كان في لبنان وكنت في طريقي لتصوير مسلسل نظرة حب، وكنت أفكر أن لدي في الأيام المقبلة تصوير مشاهد لحادث سيارة».

وتابعت كارمن: «وكنت أفكر في المسلسل والمشهد، الذي يبدأ بحادث سيارة ثم دخولي في غيبوبة، وفكرت أنني سأتأخر في التصوير، ولن أذهب بسيارتي كي لا أنام أثناء القيادة».

وأضافت: «في مساء نفس اليوم وأنا في طريقي للعودة تعرضت لحادث سير كبير، ودخلت في سيارة أمامي وطارت السيارة التي أركبها وفُتحت الوسادة الهوائية وتحركت يمين ويسار وفي النهاية وقفت في منتصف الطريق وتدمرت السيارة بالكامل، والصدمة أنه لم يحدث لي أي شيء».



وأردفت كارمن: «أنا شعرت فجأة أنه بأقل من ثانية يمكن أن يفقد الإنسان حياته، وأنا لم أنشر صورة أو خبر تعرضي للحادث لأن هذا ليس أسلوبي ولا يهمني الفكرة، ووالدتي حتى أخبرتها في اليوم التالي، وأشكر كل الناس الذين ساعدوني بداية من إخراجي من السيارة، والاتصال بالإسعاف والاطمئنان عليّ».