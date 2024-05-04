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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جريمة أخلاقية في العمرانية .. صاحب سوبر ماركت يواجه هذه العقوبة بالقانون

التحرش
التحرش

انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم التحرش فى المجتمع المصرى ، ووضع قانون العقوبات عقوبات مغلظة لجريمة التحرش خلال الفترة الأخيرة ، والتى كان من أبرزها واقعة تحرش صاحب سوبر ماركت بفتاة فى الجيزة بعد ما لامس أجزاء حساسة منها.

صاحب سوبر ماركت يتحـ ـرش بـ فتاة في الجيزة

وفى ضوء جرائم التحرش ظهرت واقعة جديدة كانت بطلتها فتاة فى الجيزة ، حيث ورد بلاغ من سيدة وابنتها اتهمت فيه صاحب سوبر ماركت باستدراج ابنتها داخل السوبر ماركت الخاص به والتحـ ـرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

 وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إبعد تلقيها خطارًا من غرفة عمليات النجدة بهذه الواقعة.

وقالت سيدة العمرانية والدة المجني عليها خلال المحضر الذي اتهمت فيه صاحب السوبر ماركت، أن المتهم استغل شراء الفتاة بعض مستلزمات المنزل من داخل السوبر ماركت وقام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها والتحـ ـرش بها.

وبعد ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من ضبط صاحب سوبر ماركت قام بالتحرش بطفلة داخل محل في منطقة العمرانية.

وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس  5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

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عقوبة التحرش فى مكان العمل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى و الأقصى.

التحرش فتاة الجيزة أجزاء حساسة صاحب سوبر ماركت تحرش

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