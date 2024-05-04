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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالجيزة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (عاملان "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك" متخذان من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وإعترفا بإرتكابهما (7) وقائع بدائرة المركز ، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيىء النية (3 أشخاص) تم ضبطهم.

وفى مديرية أمن البحيرة تم ضبط (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة أغطية الصرف الصحى متخذين من دائرة قسم شرطة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وإعترفوا بإرتكابهم (6) وقائع بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات. 

وتمكنت الاجهزة الامنية فى مديرية أمن القليوبية من ضبط (مالك مخزن خردة ، عامل) وبحوزتهما كمية من القطع الحديدية مجهولة المصدر وزنت (500 كيلو جرام) متحصلات واقعة سرقة سور حديدى بدائرة القسم قاما بشرائها من (عامل خردة "له معلومات جنائية"، عاطل – مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) تم ضبطهما وإعترفا بإرتكابهما الواقعة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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