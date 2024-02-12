"قومي المرأة" ينظم تدريبا لـ 100 فتاة بحي الأسمرات لمواجهة التحرش

نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مؤسسة "سيف كيدز" وإدارة المقطم التعليمية والتربية الاجتماعية، تدريبا لـ100 فتاة من مدرسة "تحيا مصر 1" بحي الاسمرات، وذلك في إطار جهوده لتطوير الخصائص السكانية لأهالي حي الأسمرات.

وأشار المجلس، في بيان اليوم "الاثنين"، إلى أن التدريب تضمن تعريف التحرش وأنواعه وأسبابه، وركز على الأدوات التي يمكن استخدامها للدفاع عن النفس وكذلك التدخل من أجل حماية الغير، وإيقاف الأذى الذي يتعرض له بشكل أو بآخر، بالإضافة إلى كيفية مواجهة غلاء الأسعار والتثقيف الصحي والغذائي مع العمل على التغيير للنمط الصحي.



وأكد البيان أن التدريب جاء حرصا من المجلس على تمكين المجتمع بالمعرفة والآليات لبناء إنسان قادر على تغير العادات والموروثات الاجتماعية والصحية والتغذوية الخاطئة التي تؤثر سلبا على صحة واقتصاديات الأسرة.