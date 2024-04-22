رامى جمال يطالب بوضع كاميرات في سيارات الأجرة بعد انتشار ظاهرة التحرش

طالب الفنان رامي جمال بوضع كاميرات في سيارات الأجرة بسبب كثرة انتشار ظاهرة التحرش من بعض سائقي الشركات الخاصة.

وكتب رامي جمال عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: “ضرورة تركيب كاميرا في سيارات الأجرة بعد انتشار ظاهرة التحرش من بعض سائقي الشركات الخاصة مهم جدا قبل ترخيص تلك السيارات تلزم تلك الشركات بتركيب كاميرا داخل السيارة حفاظًا على حقوق بناتنا وأخواتنا”.

وأضاف رامي جمال: “الحل أن السواق يبقي عارف أنه متراقب حتى لو مش محترم يبقى خايف ويبقى فيه تجريم لعدم تشغيل الكاميرا زي موضوع العداد بالظبط، شعور بناتنا وأخواتنا بالأمان ضروري”.

وحدد المطرب رامي جمال يوم الأربعاء القادم موعدا نهائيا لطرح ألبومه الجديد خليني أشوفك.

ونشر رامي البوستر الدعائى للألبوم على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: البوم خليني اشوفك يوم الاربع القادم ان شاءالله كاملاً علي قناتي علي يوتيوب وباقي المنصات الموسيقية …تصوير شريف مختار …حابب اشكر شركه ڤايرال ويڤ علي دعمهم واشكر كل الصناع والمبدعين اللي شاركوا معايا في الالبوم ده وان شاءالله يعجبكم مجهودنا واشكر التيم المسؤول عني كله.

تأجيل ألبوم رامي جمال

وكان من المفترض أن يتم طرح الألبوم مع احتفالات عيد الفطر إلا أن رامي فضل تأجيله بعيدا عن منافسة العيد.