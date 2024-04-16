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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد بتشان يصل الكويت لإحياء حفل ليالي العيد مع رامي جمال

بتشان
بتشان

وصل  المطرب أحمد بتشان إلى الكويت استعداد لإحياء حفلته المنتظر ضمن حفلات ليالى العيد مع المطرب رامي صبري يوم الخميس المقبل.

ومن المفترض أن يعقد بتشان البروفات الخاصة مع فرقته الموسيقية للاتفاق على قائمة الأغاني التى يقدمها امام جمهوره الكويتي.

 

الحفل من المفترض أن يقام يوم الخميس المقبل على مسرح حديقة الشهيد وسط حضور الآلاف من جمهور الثنائى بتشان ورامي صبري.

 

 

ويلتقي الجمهور الكويتي مع حفلين غنائيين مميزين ضمن سلسلة "ليالي العيد" بحديقة الشهيد من تنظيم a music للمنتج أحمد الخالدي، ويقام الحفل الأول الذي يجمع بين رامي صبري وبتشان يوم 18 أبريل، فيما يقام الحفل الثاني للمطرف في اليوم التالي 19 من نفس الشهر.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الفطر، وقال ًمنظم الحفل أحمد الخالدي، إن الحفلات المرتقبة تستكمل سلسلة الحفلات التي قدمها الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا وتأتي هذه المرة بعنوان "ليالي العيد".

وأعرب، عن سعادته بالتعاون مع الفنانين رامي صبري وأحمد بتشان ومطرف المطرف، قائلا: "المطرف مستقبل الأغنية الكويتية واتشرف بالتعاون معه وهو فنان استثنائي ويحظى بقبول كبير ، وكذلك النجم رامي صبري والنجم أحمد بتشان".

وأضاف الخالدي، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لتهيئة المسرح في ظل حرصه على توفير كافة الإمكانات الفنية والتقنية ليظهر نجوم الحفلات بأفضل صورة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن مجموعة أخرى من الحفلات لنجوم الكويت والوطن العربي.

 

أحمد بتشان ليالي العيد رامي صبري

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