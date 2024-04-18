تعرف على موعد طرح ألبوم رامي جمال

حدد المطرب رامي جمال يوم الأربعاء القادم موعدا نهائيا لطرح ألبومه الجديد خليني أشوفك.

ونشر رامي البوستر الدعائى للألبوم على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: البوم خليني اشوفك يوم الاربع القادم ان شاءالله كاملاً علي قناتي علي يوتيوب وباقي المنصات الموسيقية …تصوير شريف مختار …حابب اشكر شركه ڤايرال ويڤ علي دعمهم واشكر كل الصناع والمبدعين اللي شاركوا معايا في الالبوم ده وان شاءالله يعجبكم مجهودنا واشكر التيم المسؤول عني كله.

تأجيل الألبوم

وكان من المفترض أن يتم طرح الألبوم مع احتفالات عيد الفطر إلا أن رامي فضل تأجيله بعيدا عن منافسة العيد.





حفل رامي جمال



أحيا رامي جمال وكورال هارموني عربي حفلا غنائيا فوق سفح الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك

وقدم رامي جمال لجمهوره أبرز أغانيه، منها أغنية "جيت متأخر"، أغنية "أوعديني"، أغنية "بيهم كلهم"، أغنية "قمر ومنور"، أغنية "بعده فارق"، و"لحظة بعادك" وغيرها من الأغاني، في الحفل الذي تنظمه شركة ميديا ميوزيك بلال التحيوي، والألعاب النارية أحمد جمال.

وأعطى رامي جمال فرصة الغناء للعديد من الشباب من حضور الحفل الذين يتمتعون بصوت غنائي مميز، داعما منه للمواهب الشابة كما فعل مع المطرب النقاش قبل ذلك.

وشهد الحفل حضور كل من الفنانة سارة نخلة، والفنانة إيناس النجار، والناقد الرياضي عصام شلتوت، وعدد من نجوم الفن، بالإضافة إلى شخصيات عامة بارزة في المجتمع ورجال الأعمال.