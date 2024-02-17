جوه الشركة.. موظفة الدقي تكشف تفاصيل محاولة التحرش بها من عامل البوفيه

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات، في اتهام عامل بوفيه بإحدى الشركات، بالاعتداء على إحدى الموظفات ومحاولة التحرش بها داخل مقر الشركة بمنطقة الدقي.

موظفة تتهم عامل بوفيه بالاعتداء عليها في الجيزة

طلبت النيابة العامة في الجيزة، تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال المجني عليها وشهود العيان من الموظفين، وكذا الاستماع لأقوال المتهم- عامل البوفيه- في اتهامه بالتعدي على الموظفة، ومراجعة كاميرات المراقبة بمقر الشركة لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من قسم شرطة الدقي أفاد بورود بلاغ من إحدى الموظفات بشركة في الدقي اتهمت فيه عامل البوفيه بالاعتداء عليها داخل مقر الشركة وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، اتهام موظفة لعامل البوفيه في نفس الشركة التي تعمل بها بالاعتداء عليها داخل مقر العمل، وتم التأكد من صحة الواقعة، بعد مراجعة كاميرات المراقبة في مقر الشركة.

وقررت الموظفة خلال محضر الشرطة، بأنها في أثناء تواجدها في مقر الشركة محل عملها في الدقي قام عامل البوفيه بالاعتداء عليها ومحاولة التحرش بها.

وحررت الموظفة، محضرا، تتهمه فيه بالاعتداء عليها في أثناء وجودها بمقر الشركة في الدقي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.