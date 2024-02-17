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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حقنة البرد.. القصة الكاملة لـ تدهور حالة طفل الجيزة

حقنة - أرشيفية
حقنة - أرشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات بواقعة حقنة البرد في الطالبية التي أدت إلى إصابة طفل بحالة إعياء شديدة عقب إعطائه حقنة برد داخل صيدلية بمنطقة الطالبية، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة واستعلمت عن الحالة الصحية الخاصة بالطفل.

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التفاصيل الكاملة لتدهور حالة طفل بسبب حقنة البرد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة القبض على صيدلي ومساعده لاتهامهم بالتسبب في إصابة طفل صغير بحالة إعياء شديدة تطلبت نقله إلى المستشفى جراء تلقيه حقنة برد داخل الصيدلية بدائرة قسم الطالبية غرب الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الطالبية تضمن ورود بلاغا من حداد اتهم فيه صيدلي ومساعده بالتسبب في إصابة ابنه بحالة إعياء عقب إعطائه حقنة برد داخل الصيدلية بمنطقة الطالبية، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بكشف الملابسات.

التحريات تكشف تفاصيل واقعة صيدلية الطالبية

وتبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الطفل بالغ من العمر 3 سنوات أصيب بارتفاع في درجات الحرارة بسبب دور برد وقام والده باصطحابه إلى الصيدلية حيث قام الصيدلي بإعطائه حقنة برد تسببت في تدهور حالته الصحية وجرى نقله إلى مستشفى الدمرداش، وتبين أن أن الصيدلي يمارس المهنة بدون ترخيص ومساعده حاصل على دبلوم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

ورغم القرار الصادر سابقا من النيابة بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات عقب وفاة طفل وتحذيرات وزارة الصحة والسكان، إلا أن الصيدلي قام بإعطاء الطفل حقنة برد داخل الصيدلية كادت أن تؤدي بحياته وتم نقله إلى مستشفى الدمرداش لإنقاذه، حيث تبين أن الصيدلي قام بإعطاء الطفل البالغ من العمر 3 سنوات الحقنة.

وأمرت النيابة العامة في الجيزة، الاستعلام من إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة بمعاينة الصيدلية وفحص تراخيصها، ونشاط وتراخيص الصيدلي كما طلبت الاستماع لأقوال والد الطفل المجني عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للطفل المصاب.

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