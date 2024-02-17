عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع اثنين والتباع مات.. التحقيقات تكشف مفاجأة عن حادث القطامية في القاهرة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في اصطدام سيارة نقل بأخرى فان ومصرع 3 أشخاص جراء الحادث الذي وقع بمنطقة القطامية في القاهرة.

ضحية تسرب الغاز .. النيابة تباشر تحقيقاتها في حريق شقة دار السلام

تأجيل محاكمة 4 أشقاء أنهوا حياة شاب بفأس في أوسيم لـ 21 فبراير

خلي بالك.. إرشادات هامة من المرور للقيادة في الطقس السيئ

الجلابية البيضا وسجن النسا.. تسجيل صوتي يكشف عن مفاجأة تنتظر سوزي الأردنية

التحقيقات في حادث القطامية

حيث صرحت النيابة العامة في القاهرة بدفن جثامين ضحايا الحادث عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم، وأمرت بحبس سائق السيارة النقل على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم وانتدبت لجنة هندسية من المرور للوقوف على أسباب الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة في القاهرة تفاصيل حادث القطامية، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة النقل في شارع صينية أبو غريب بالقرب من المقابر في القطامية، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها بسبب تعطل الفرامل مما نتج عنه اصطدامه بسيارة فان كانت متواجدة على الطريق.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن حادث القطامية نتج عنه وفاة قائد السيارة الفان وآخر كان بصحبته، وتباع السيارة النقل وتم ضبط قائد السيارة النقل وتحفظت عليه أجهزة أمن القاهرة وقرر بأن جهاز الفرامل تعطل مما نتج عنه اصطدامه بالسيارة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم في القطامية ومتوفيين بشارع صينية أبو غريب أمام المقابر، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أنه أثناء سير السيارة النقل في شارع صينية أبو غريب بالقرب من المقابر في القطامية، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها بسبب تعطل الفرامل مما نتج عنه اصطدامه بسيارة فان كانت متواجدة على الطريق.

القاهرة تحقيقات النيابة العامة حادث تصادم المرور اصطدام سيارة نقل غرفة عمليات النجدة القطامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا رفض أبو تريكة الانضمام لمنتخب مصر.. وهذا شرط حسام حسن

بعد حكم النقض.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد.. فيديو

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

قرار عاجل من النقض في حبس مرتضى منصور 6 شهور مع النفاذ

حسن شحاتة يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح.. شاهد

نيابة النقض توصي بحبس مرتضى منصور

هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

تريند الشارع اللي وراه ضيعها.. سوزي باعت أبوها وشقيقتها وجسدها بالدولار

موضوعات متعلقة

ضحية تسرب الغاز .. النيابة تباشر تحقيقاتها في حريق شقة دار السلام

تأجيل محاكمة 4 أشقاء أنهوا حياة شاب بفأس في أوسيم لـ 21 فبراير

خلي بالك.. إرشادات هامة من المرور للقيادة في الطقس السيئ

الجلابية البيضا وسجن النسا.. تسجيل صوتي يكشف عن مفاجأة تنتظر سوزي الأردنية

30 يوم.. تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لشارع يوسف عباس

أغروهن بالسينما.. قرار عاجل من النيابة حول استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

جرائم داخل عيادة الحرام.. اعترافات جريئة لشريكة طبيب الإجهاض بالجيزة

الكهرباء مسكت فيه.. لغز مصرع مسجل سرقة بجوار عامود في الجيزة

ترشيحاتنا

وسيم السيسي : قدماء المصريين شعب الله المختار وليس اليهود

شكري : نقدر مواقف بوريل الداعمة لجهود إنهاء الحرب في غزة

صدمة في بيراميدز| مدة غياب نجم الفريق بسبب الإصابة

وفاة داعية سعودي شهير بعد صراع مع المرض

أصابت النجاسة المكان ولا أعلم موضعه فكيف أصلي؟ دار الإفتاء ترد

جمال علام يفوز برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك شوكولاتة بارد | بمذاق لا يقاوم

فستان نادين نجيم في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل| سعره غير متوقع

تحذير عاجل|علامات غير عادية لنقص فيتامين ب 12

مش أول مرة.. مشهد مثير في حفل عمرو دياب بـ المنارة |صور

فيديو

لمحدودي الدخل .. شقق إسكان اجتماعي بأقل مقدم وقسط

نوال عبد الشافي تطرح أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" .. فيديو

القصة الكاملة لأحداث معبر رفح.. وهذه حقيقة اقتحام البوابة

شاهد| هدف محمد صلاح في أول مباراة مع ليفربول بعد عودته من الإصابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ