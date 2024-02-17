مصرع اثنين والتباع مات.. التحقيقات تكشف مفاجأة عن حادث القطامية في القاهرة

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في اصطدام سيارة نقل بأخرى فان ومصرع 3 أشخاص جراء الحادث الذي وقع بمنطقة القطامية في القاهرة.

التحقيقات في حادث القطامية

حيث صرحت النيابة العامة في القاهرة بدفن جثامين ضحايا الحادث عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بهم، وأمرت بحبس سائق السيارة النقل على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم وانتدبت لجنة هندسية من المرور للوقوف على أسباب الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة في القاهرة تفاصيل حادث القطامية، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة النقل في شارع صينية أبو غريب بالقرب من المقابر في القطامية، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها بسبب تعطل الفرامل مما نتج عنه اصطدامه بسيارة فان كانت متواجدة على الطريق.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن حادث القطامية نتج عنه وفاة قائد السيارة الفان وآخر كان بصحبته، وتباع السيارة النقل وتم ضبط قائد السيارة النقل وتحفظت عليه أجهزة أمن القاهرة وقرر بأن جهاز الفرامل تعطل مما نتج عنه اصطدامه بالسيارة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم في القطامية ومتوفيين بشارع صينية أبو غريب أمام المقابر، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من تحريات أجهزة أمن القاهرة، أنه أثناء سير السيارة النقل في شارع صينية أبو غريب بالقرب من المقابر في القطامية، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها بسبب تعطل الفرامل مما نتج عنه اصطدامه بسيارة فان كانت متواجدة على الطريق.