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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لامس أجزاء حساسة.. القصة الكاملة لـ فتاة الوايلي وسائق التوك توك

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية

قصة فتاة الوايلي التي وقعت ضحية لسائق توك توك أثناء استقلالها له في منطقة الوايلي، حيث أحالت النيابة العامة سائق توك توك إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاعتداء على فتاة أثناء توصيلها.

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القصة الكاملة للاعتداء على فتاة الوايلي

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة فتاة الوايلي، وتبين أن المجني عليها كانت متواجدة في أحد الشوارع بمنطقة الوايلي وقامت بإيقاف توك توك لتوصيلها إلا أن سائق التوك توك قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وقامت الفتاة بالاستغاثة بالمواطنين الذين تمكنوا من ضبطه.

وأحالت النيابة العامة سائق توك توك إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاعتداء على فتاة أثناء توصيلها في الوايلي وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وذلك بعد أن باشرت النيابة التحقيقات في الواقعة واستمعت لأقوال الفتاة التي اتهمت سائق التوك توك بالتعدي عليها وهتك عرضها.

تحقيقات التعدي على فتاة الوايلي

خلال التحقيقات قالت فتاة الوايلي أنها قامت بإستيقاف توك توك لتوصيلها وما أن ركبت معه في أحد الشوارع الهادئة حتى قام المتهم بملامسة أجزاء حساسة من جسدها والتعدي عليها جسديا داخل التوك توك وقامت بالصراخ والإستغاثة بالمواطنين في الشارع وقامت الأهالي بضبطه.

تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة إخطارا من غرفة عملية النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بقيام سائق توك توك بالاعتداء على فتاة وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى مسرح الحادث لكشف الملابسات وأسباب الواقعة.

القبض على سائق توك توك في واقعة فتاة الوايلي

بالانتقال والفحص اتهمت فتاة الوايلي سائق توك توك بالاعتداء عليها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء توصيلها بالتوك توك الخاص به ومحاولتها الإستغاثة بالأهالي الذين قاموا بإغاثتها وإنقاذها منه وتم ضبط السائق وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت النيابة التحقيقات في واقعة فتاة الوايلي وأمرت بحبسه على ذمة التحققيقات ثم قرر قاضي المعارضات تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وعقب إنتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عما أسند إليه من إتهامات التعدي على فتاة الوايلي.

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