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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المحكمة تصدر حكما ضد رضا عبدالعال بتهمة سب ثلاثي الأهلي القدامى

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

غرمت محكمه جنح قسم ثالث أكتوبر السبت لاعب كرة القدم السابق رضا عبدالعال 15 ألف جنيه  وتعويض المتضررين لاتهامه بسب وقذف كلا من كابتن ربيع يس وكابتن مختار مختار والكابتن عماد النحاس في الجنحه المقامه ضده بتهمه سب وقذف المجني عليهم .

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تفاصيل اتهام رضا عبدالعال

وكان المحامي محمد رشوان، تقدم ممثلا عن ربيع ياسين وعماد النحاس ومختار مختار، ببلاغ للنائب العام، ضد رضا عبدالعال لاستمرار تطاوله ضد ثلاثي الأهلي السابق، والمديرين الفنيين حاليا لمختلف الفرق المصرية بالدوري المصري.

وذكر رشوان في بلاغه ضد رضا عبدالعال، الذي حمل رقم 96903 لسنة 2021، أن لاعبيّ الأهلي ربيع ياسين، وعماد النحاس، قررا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن رضا عبد العال، عقب وصفهما بأنهم إخوان، ورقصوا على منصة الإخوان في ميدان النهضة، عقب سقوط محمد مرسي.

وكان قد هاجم رضا عبدالعال، لاعبي نادي الأهلي والزمالك السابق، الكابتن ربيع ياسين وعماد النحاس قائلا: “الكابتن ربيع ياسين كان يقف على المنصة في اعتصام النهضة، وعماد النحاس كان يرقص في اعتصام النهضة، وده ظهر في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب.

وكان رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أكد أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر قدم كثير الكرة المصرية وليس كما يدعي البعض أنه يلعب لمصلحته الشخصية مع منتخب مصر.

وقال رضا عبدالعال، محمد صلاح أسطورة كروية لن تتكرر وقدم كثيراً للكرة المصرية في بطولة كأس الأمم الأفريقية من قبل والصعود للمباراة النهائية والتأهل إلى كأس العالم في روسيا، ومحمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة وشرسة من البعض لتشوية صورته مع منتخب بلاده وهو أمر مرفوض.

كما طالب رضا عبدالعال، حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بعدم استدعاء اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة القادم في شهر مارس المقبل وخوض دورة الإمارات الودية، قائلا «أتمنى أن يعتمد حسام حسن على المحليين فقط في دورة الإمارات ومنح راحة للاعبين المحترفين لخلق نوع من المنافسة بين اللاعبين المحليين في الفترة المقبلة مع منتخب مصر».

وتابع رضا عبدالعال، يجب أن يعتمد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني على لاعبين محليين في دورة الإمارات الودية لاكتشاف وجوه جديدة تخدم الكرة المصرية السنوات القادمة.

رضا عبدالعال لاعب كرة القدم السابق الكابتن ربيع ياسين الكابتن رضا عبد العال ربيع ياسين مختار مختار عماد النحاس

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