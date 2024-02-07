التحرش بالموظفات.. شركات إيلون ماسك تواجه اتهامات جديدة في أمريكا

تواجه شركة سبيس اكس اتهامات جديدة بشأن مزاعم بأن شركة تصنيع الصواريخ والأقمار الصناعية ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك أخفقت في التصدي للتمييز والتحرش الجنسي ضد الموظفات.





وذكرت لوري بيرجيس، المحامية عن مجموعة من المهندسين المفصولين من سبيس إكس: أن دائرة الحقوق المدنية في كاليفورنيا أخطرت شركة سبيس إكس بهذه المزاعم في يناير بعد مرور عدة أشهر على تقديم المهندسين شكاوى إليها تزعم تعرضهم للفصل بسبب انتقادهم سبيس إكس وماسك في رسالة إلى المديرين التنفيذيين للشركة.

وحصلت "رويترز" على 6 من الشكاوى المقدمة إلى الدائرة في كاليفورنيا.

وأكد المهندسون فيها أن سبيس إكس، ومقرها هوثورن بولاية كاليفورنيا، تتجاهل النساء بشكل روتيني في الوظائف والترقيات لصالح الرجال، وتدفع للعاملات أجرًا أقل من الرجال الذين يقومون بأعمال مماثلة، وتتسامح مع التعليقات الجنسية وغيرها من أشكال التحرش، وتنتقم من المهندسين والعمال الآخرين بسبب شكواهم.

وأضاف المهندسون في الشكاوى: "تتسامح سبيس إكس وتغض الطرف، وتسمح ببيئة عمل معادية للموظفات وللموظفين على حد سواء ممن يعترضون على التمييز والتحرش".

من جانبها، لم ترد سبيس إكس حتى الآن على طلب للتعليق، كما لم ترد الدائرة على طلب مماثل إذ يحظر عليها قانون الولاية التعليق على التحقيقات الجارية.