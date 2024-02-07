نقابة أطباء مصر تشارك في تجهيز وإعداد القافلة الثانية لفلسطين

قامت نقابة أطباء مصر من خلال ذراعها المجتمعي "لجنة مصر العطاء" بتجهيز القافلة الاغاثية "الثانية" لشعب فلسطين الشقيقة، فيما أعلن د. خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء والأمين العام المساعد، أن اللجنة قامت بإعداد قافلة باسم نقابة أطباء مصر لدعم أهالينا بغزة وستصل أن شاء الله خلال أيام.

وأشار أمين إلى أن لجنة مصر العطاء أخذت على عاتقها مشاركة جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد وتجهيز المواد الاغاثية "الأشد احتياجاً لاغاثة الأشقاء في فلسطين جراء العدوان الغاشم.

كما أكد الأمين العام المساعد، أن نقابة أطباء مصر تعمل على القضية الإغاثية للشعب الفلسطيني من عدة جهات منها توفير القوافل الأغاثية للمواد الغذائية والإعاشية بالأضافة إلى القوافل الطبية لتقديم الأدوات الطبية الاسعافية لعلاج الجرحي.

وأشار مقرر لجنة مصر العطاء، إلى أن نقابة أطباء مصر قامت منذ أول يوم في الأحداث بفتح باب التبرع لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني عن طريق لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء وتم تخصيص أرقام للتبرع في بنوك مصر.

ونوه د. خالد إلى أن لجنة مصر العطاء هي لجنة تابعة لنقابة الأطباء وأن أموال الأعمال الإغاثية من أموال تبرعات المواطنين المصريين والتي يتم توجيهها إلى الاغاثات الداخلية للمواطنين المصريين وأيضاً في الكوارث الطبيعية الاقليمية مثل السيول والزلازل ومتضريي بالإضافة إلى إغاثة الشعوب النازحين إلى مخيمات بسبب الكوارث أو الحروب.