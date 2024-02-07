بقيمة 38 مليون جنيه.. القبض على أصحاب شركة يتاجرون فى النقد الأجنبي

واصلت الاجهزة الأمنية ضرباتها المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد.. وتكثيفاً للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة".. تقدر قيمتها المالية بحوالى(38 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.