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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عتبات البهجة الحلقة1.. يحيى الفخراني يناقش قضية التحرش ويبحث عن أموال لأحفاده

عتبات البهجة
عتبات البهجة

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة بظهور "بهجت" وهو يحادث جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي ويطلب منهم أن يتفاعلوا معه، وحرص على أن يناقش معهم قضية التحرش.

أثناء حديث بهجت سمع أحد أحفاده يحادث فتاة فترك "اللايف" وذهب ليسمع ما يقوله، وهو ما أعترضت عليه حفيدته الأخرى وأخبرته أن هذا يتعارض مع مايقدمه لجمهور.

وعلى جانب أخر يحاول بهجت ان يدبر 60 ألف مصاريف أحفاده، وطلب من نعنانة " جومانا مراد" أموال، ومن اصدقاء أخرين لكن لم يكملهم، وتنتهى الحلقة بالشرطة تسأل عنه

أعلنت شركة العدل جروب عن انتهاء تصوير مسلسل “ عتبات البهجة ” ، والمقرر أن يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي .

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

كانت شركة العدل الجروب، قد أعلنت عن قيامها بترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7,5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع، دعمًا للتجربة الإنتاجية الأولى من نوعها في الوطن العربي.

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