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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أشرف زكي: يتم التحرش بالفنانين من قبل منتحلي مهنة الصحافة بالجنازات

صدى البلد

علق أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على التصوير في الجنازات والعزاءات الخاصة بالفنانين والمشاهير.

 

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وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "كل التقدير والاحترام للصحفيين والمهنة العظيمة التي يؤدونها ".

 

وأضاف أشرف زكي: "تواصلت مع نقيب الصحفيين لوضع حل لأزمة التصوير في الجنازات ".

 

وتابع أشرف زكي: "هناك من ينتحل صفة الصحفيين في الجنازات وعلى نقابة الصحفيين أن تساعدنا في هذا الأمر".

 

 وأكمل أشرف زكي: "يتم التحرش بالفنانين من منتحلي صفة الصحفيين في الجنازات الخاصة بالفنانين".

 

ولفت أشرف زكي: " فنانون بطلوا يروحوا الجنازات بسبب تواجد أعداد كبيرة من منتحلي صفة الصحفيين والذين لا يمتوا لمهنة الصحافة بصلة".

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