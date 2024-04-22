أشرف زكي: يتم التحرش بالفنانين من قبل منتحلي مهنة الصحافة بالجنازات

علق أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على التصوير في الجنازات والعزاءات الخاصة بالفنانين والمشاهير.

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "كل التقدير والاحترام للصحفيين والمهنة العظيمة التي يؤدونها ".

وأضاف أشرف زكي: "تواصلت مع نقيب الصحفيين لوضع حل لأزمة التصوير في الجنازات ".

وتابع أشرف زكي: "هناك من ينتحل صفة الصحفيين في الجنازات وعلى نقابة الصحفيين أن تساعدنا في هذا الأمر".

وأكمل أشرف زكي: "يتم التحرش بالفنانين من منتحلي صفة الصحفيين في الجنازات الخاصة بالفنانين".

ولفت أشرف زكي: " فنانون بطلوا يروحوا الجنازات بسبب تواجد أعداد كبيرة من منتحلي صفة الصحفيين والذين لا يمتوا لمهنة الصحافة بصلة".