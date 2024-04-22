أشرف زكي: مفيش كاميرا واحدة صورت عزاء صلاح السعدني وكل الفنانين معانا

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مشهد عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني كان مهيبا، معقبا: لو يتخلف أحد من الأسرة الفنية عن تقديم واجب العزاء.

وأضاف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر"،: الصحفيين معروفين بالاسم وبيشاركونا كل الأحداث وهناك فئة ليس لها علاقة بالصحفيين.

واشار: الممارسات التي شهدتها جنازة الفنان صلاح السعدني، صدرت عن فئة لا تمُت للصحفيين بصلة، مؤكدا: لا يمكن أن يكونوا من الأسرة الصحفية أو الإعلامية.

وتابع: "من قام بتصوير جنازة صلاح السعدني مندسين وسط الصحفيين، وهي فئة تبحث عن المشاهدات والترندات، ولا تنتمي إطلاقا للأسرة الصحفية، موضحا: فيه ناس بموبايلات كانوا نازلين ورا الجثمان المقبرة، فجأة لاقيت جيش داخل على المقبرة بالموبايلات، أنا مش فاهم بتعملوا إيه!".

وأوضح: "يوم دفنة الأستاذ نور الشريف أحد المصورين كشف جثمان نور الشريف لتصويره في الكفن، وأؤكد أن هؤلاء ليسوا صحفيين"، مشيرا: سيكون هناك اجتماع مع نقيب الصحفيين لوضع رؤية لتغطية وتصوير الجنازات.



وأكد: " النهارده مفيش كاميرا واحدة صورت عزاء الراحل صلاح السعدني وكل الفنانين معانا".

