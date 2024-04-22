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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي: مفيش كاميرا واحدة صورت عزاء صلاح السعدني وكل الفنانين معانا

أشرف زكي
أشرف زكي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مشهد عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني كان مهيبا، معقبا: لو يتخلف أحد من الأسرة الفنية عن تقديم واجب العزاء.

 

وأضاف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، على قناة "MBC مصر"،: الصحفيين معروفين بالاسم وبيشاركونا كل الأحداث وهناك فئة ليس لها علاقة بالصحفيين.

 

واشار: الممارسات التي شهدتها جنازة الفنان صلاح السعدني، صدرت عن فئة لا تمُت للصحفيين بصلة، مؤكدا: لا يمكن أن يكونوا من الأسرة الصحفية أو الإعلامية.

 

وتابع: "من قام بتصوير جنازة صلاح السعدني مندسين وسط الصحفيين، وهي فئة تبحث عن المشاهدات والترندات، ولا تنتمي إطلاقا للأسرة الصحفية، موضحا: فيه ناس بموبايلات كانوا نازلين ورا الجثمان المقبرة، فجأة لاقيت جيش داخل على المقبرة بالموبايلات، أنا مش فاهم بتعملوا إيه!".

 

وأوضح: "يوم دفنة الأستاذ نور الشريف أحد المصورين كشف جثمان نور الشريف لتصويره في الكفن، وأؤكد أن هؤلاء ليسوا صحفيين"، مشيرا: سيكون هناك اجتماع مع نقيب الصحفيين لوضع رؤية لتغطية وتصوير الجنازات.


وأكد: " النهارده مفيش كاميرا واحدة صورت عزاء الراحل صلاح السعدني وكل الفنانين معانا".
 

اشرف زكي

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