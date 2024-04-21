أشرف زكي يكشف سبب منع التغطية الإعلامية بعزاء الراحل صلاح السعدني.. فيديو

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تفاصيل إصدار نقابة المهن التمثيلية بيانا رسميا بشأن منع الصحفيين من حضور عزاء الراحل صلاح السعدني.



وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تواصل مع نقيب الصحفيين، خالد البلشي؛ لوضع قواعد لتغطية وتصوير الجنازات.

وأضاف أن المصورين الذين حضروا جنازة الراحل صلاح السعدني ليسوا صحفيين، وإنما أفراد تابعين لمواقع فقط، معقبا: "الصحفيين معروفين بالاسم وبيشاركونا كل الأحداث".

وأشار إلى أن الفنان أحمد السعدني كان منفعلا بسبب الحالة النفسية التي تعرض لها، مشددا على أن كل فنان أو مشهور أصبح مراقبا من الهواتف المحمولة، وعاتبت أحد المسئولين الكبار بسبب عدم حضوره أحد العزاءات، والذي شدد على أنه لم يأت بسبب هؤلاء المصورين.

واسترسل أن من قام بتصوير جنازة صلاح السعدني مندسين وسط الصحفيين، تحت شعار المواقع الوهمية، لافتا إلى أن الفنانة منى زكي تعرضت للشد خلال الجنازة، متابعا: كانت ماشية مرعوبة، وطاردوها بالجري أيضا.