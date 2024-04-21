أخبار الفن.. مفاجأة عمرو يوسف.. سمية الخشاب تتعرض للظلم.. قرار صارم من أسرة صلاح السعدني

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، أبرزها..

إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وهشام ماجد وصدمة على ربيع وبيومى فؤاد

انطلق موسم عيد الفطر السينمائى بعرض 4 أفلام فى العيد حيث تنافس على العيدية كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون".

كما يستمر فى العرض فيلم الحريفة من موسم نصف العام وحققت الافلام إجمالى اليوم إيرادات بلغت قيمتها 2.638.361 جنيه.

عثروا على جثتها بالمنزل.. الشرطة الأمريكية تحقق في وفاة نجمة شهيرة

أثار وفاة النجمة العالمية نانديسا لين هوندلى حالة من الجدل الواسع بسبب ملابسات وفاتها حيث وجدتها الشرطة ميتة فى منزلها وهو الأمر الذى دفع الشرطة لفتح تحقيق حول ملابسات الوفاة لمعرفة ما اذا كانت وفاة طبيعية أم هناك شبه جنائية.

وولدت مانديسا لين هوندلي في سيتروس هايتس، كاليفورنيا، وبدأت الغناء في الكنيسة، فأصبحت الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من حياتها.

حذاء سعاد حسني في مزاد خيري بأمريكا.. تفاصيل

كشفت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر عن تبرع أسرة الفنانة الراحلة سعاد حسنى بحذائها وهو عبارة عن "صندل".

وشارك حذاء سعاد حسني في مزاد

خيرى فى حفل بـ الولايات المتحدة الأمريكية أمس، بولاية نيو چرسي الأمريكية.

سمية الخشاب لـ«صدى البلد»: اتظلمت واتحاربت كثيرًا في حياتي.. وأنا بـ100 راجل|فيديو

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تعرضها فى البدايات إلى العديد من الصعوبات والأزمات حتى استطاعت أن تشق طريقها إلى النجومية.

وقالت سمية الخشاب فى ندوة “صدى البلد”: اتظلمت كثيرًا فى حياتى، خاصة فى بدايتى الفنية وهو الأمر الذى لم يكسرني وكنت أعافر من أجل الاستمرار.

فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟

نشرت الفنانة فيفى عبده تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعتذر فيه للجمهور الكويتي.

وقالت فيفى عبده : أطلع الطيارة دلوقتي أروح الكويت بس أنا آسفة جدا حصل عندي ظروف وبعتذر إني كنت هكون في الكويت النهاردة وإن شاء الله أقولكم الميعاد الجديد.

اتهم باليهودية وقصة إقالته من مهرجان القاهرة.. أمير رمسيس يرد بقوة

نشر المخرج أمير رمسيس تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، حيث اتهمه كاتبه أنه رفض إلغاء دورة مهرجان القاهرة العام الماضي تضامنا مع أحداث غزة، ما دفع إدارة المهرجان إلى إقالته، وأنه حفيد هنري كورييل ونجل آلان جريش، الكاتب الصحفي اليهودي الفرنسي.

قرار صارم من أسرة الراحل صلاح السعدني بخصوص العزاء اليوم.. تفاصيل

قررت أسرة الفنان الراحل صلاح السعدنى اقتصار العزاء الذى من المقرر أن يقام اليوم على المعزيين فقط ومنع الصحافة والإعلام من حضور العزاء.

في سياق متصل أصيب الكاتب الصحفي أكرم السعدنى فى مطار هيثرو أثناء عودته إلى مصر لحضور عزاء عمه الفنان الراحل صلاح السعدنى الذى يقام اليوم.

كريم عبد العزيز يتبرع بطربوش «كيرة والجن» وأحمد حلمى بساعة «عسل أسود»

تبرع الفنان أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ببعض مقتنياتهما لصالح مؤسسة “راعي مصر”، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

وقام أحمد حلمى بالتبرع بساعة فيلمه "عسل أسود" بينما قرر كريم عبد العزيز التبرع بالطربوش الذى ظهر به فى فيلم "كيرة والجن" وشال فيلم "بيت الروبى".