سمية الخشاب لـ«صدى البلد»: اتظلمت واتحاربت كثيرًا في حياتي.. وأنا بـ100 راجل|فيديو

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن تعرضها فى البدايات إلى العديد من الصعوبات والأزمات حتى استطاعت أن تشق طريقها إلى النجومية.

وقالت سمية الخشاب فى ندوة “صدى البلد”: اتظلمت كثيرًا فى حياتى، خاصة فى بدايتى الفنية وهو الأمر الذى لم يكسرني وكنت أعافر من أجل الاستمرار.

وأضافت سمية الخشاب: فى أعمالى أحب العمل بروح الجماعة وهو ما حدث فى مسلسل بـ 100 راجل وليس لدى عقد فنية وأحاول مساعدة زملائى وهم أيضًا يساعدونني وأنا فى الحقيقة بـ 100 راجل فى تعاملى مع الآخرين حيث يستشعر هذا الأمر كل من حولى فأنا أحب مساعدة الآخرين والوقوف بجوارهم.

وقدّمت سمية الخشاب فى رمضان مسلسل بـ 100 راجل والذى تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.