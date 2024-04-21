فيفي عبده تعتذر للجمهور الكويتي.. ما القصة ؟

نشرت الفنانة فيفى عبده تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعتذر فيه للجمهور الكويتي.

وقالت فيفى عبده : أطلع الطيارة دلوقتي أروح الكويت بس أنا آسفة جدا حصل عندي ظروف وبعتذر إني كنت هكون في الكويت النهاردة وإن شاء الله أقولكم الميعاد الجديد.

وأضافت فيفى عبده : أنا بعتذر جدا عشان الظروف اللي حصلت وبحبكم أوي وعساكم من عواده وإن شاء الله أشوفكم في الكويت مش الميعاد ده الميعاد اللي جاي إن شاء الله بحبكم أوي خمسة مواه.

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، صورا جديدة لها برفقة الفنانة فيفي عبده.

وظهرت فيفي عبده في الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت بنطلون ليجن باللون الكحلي مع قميص طويل ذا أكمام طويلة باللون الرمادي ولا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت فيفي عبده حذاء دا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فيفي عبده على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.