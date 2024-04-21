قرار صارم من أسرة الراحل صلاح السعدني بخصوص العزاء اليوم.. تفاصيل

قررت أسرة الفنان الراحل صلاح السعدنى اقتصار العزاء الذى من المقرر أن يقام اليوم على المعزيين فقط ومنع الصحافة والإعلام من حضور العزاء.

في سياق متصل أصيب الكاتب الصحفي أكرم السعدنى فى مطار هيثرو أثناء عودته إلى مصر لحضور عزاء عمه الفنان الراحل صلاح السعدنى الذى يقام اليوم.

وتسبب إصابة أكرم السعدنى فى عدم استقلاله الطائرة مما يعنى عدم قدرته على حضور عزاء الراحل صلاح السعدنى.

غيب الموت الفنان الكبير صلاح السعدني، أمس الجمعة 19 أبريل، وشيعت جنازته من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد إلى مقابر الأسرة بطريق الواحات.

وحرص عدد كبير من الوسط الفني على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، منهم الفنانة غادة عادل والفنان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، نبيل الحلفاوى، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال.

ويقام اليوم الأحد 21 أبريل، عزاء الفنان صلاح السعدني بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

عاني صلاح السعدني من تجربة الزواج المبكر لوالدته فقد تزوجت وهي في الثانية عشرة من عمرها ما تسبب في وفاة 4 من اخوته نظرا لقلة خبرتها في تربية الأطفال بسبب الزواج المبكر.

وفي حديث صحفي قديم للفنان صلاح السعدني، كشف عن هذا الامر فقال: (لإيماني الشديد أن الفن ما هو إلا تجسيد للواقع وافقت علي الاشتراك في بطولة مسلسل القاصرات بلا تردد لاسيما أن والدتي نفسها كانت تحكي لي عن معاناتها بسبب زواجها وهي طفلة حيث لم تكن تعرف شيئا عن الزواج بل كان كل ما يشغلها آنذاك هو اللعب والمرح وقد تحملت المسئولية في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن تنحصر كل احلامها في شراء لعبة تلهو بها.