كريم عبد العزيز يتبرع بطربوش «كيرة والجن» وأحمد حلمي بساعة «عسل أسود»

لدعم الأسر الأكثر فقرًا..

تبرع الفنان أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ببعض مقتنياتهما لصالح مؤسسة “راعي مصر”، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

وقام أحمد حلمى بالتبرع بساعة فيلمه "عسل أسود" بينما قرر كريم عبد العزيز التبرع بالطربوش الذى ظهر به فى فيلم "كيرة والجن" وشال فيلم "بيت الروبى".

كشفت مؤسسة “راعي مصر”، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر، عن تبرع أسرة الفنانة الراحلة سعاد حسنى بحذائها وهو عبارة عن "صندل".

وشارك حذاء سعاد حسني في مزاد خيرى فى حفل بـ الولايات المتحدة الأمريكية أمس، بولاية نيو چرسي الأمريكية.