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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لدعم الأسر الأكثر فقرًا..

كريم عبد العزيز يتبرع بطربوش «كيرة والجن» وأحمد حلمي بساعة «عسل أسود»

كريم عبد العزيز وأحمد
كريم عبد العزيز وأحمد حلمى

تبرع الفنان أحمد حلمى وكريم عبد العزيز ببعض مقتنياتهما لصالح مؤسسة “راعي مصر”، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

وقام أحمد حلمى بالتبرع بساعة فيلمه "عسل أسود" بينما قرر كريم عبد العزيز التبرع بالطربوش الذى ظهر به فى فيلم "كيرة والجن" وشال فيلم "بيت الروبى".

كشفت مؤسسة “راعي مصر”، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر، عن تبرع أسرة الفنانة الراحلة سعاد حسنى بحذائها وهو عبارة عن "صندل".

وشارك حذاء سعاد حسني في مزاد خيرى فى حفل بـ الولايات المتحدة الأمريكية أمس، بولاية نيو چرسي الأمريكية.

أحمد حلمى الراحلة سعاد حسني السندريلا سعاد حسني الفنانة سعاد حسني الفنان أحمد حلمى كريم عبد العزيز فيلم بيت الروبى

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